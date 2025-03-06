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Наука и технологии

Планетологи обнаружили запасы водяного льда на Луне

Исследования на Луне, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 03:40 Фото: pixabay
Успех колонизации Луны будет зависеть от доступности водяного льда. Недавно планетологи нашли его запасы, сообщает Zakon.kz.

Исследователи во главе с Дургой Прасадом из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде (Индия) отобразили свои наблюдения в журнале Communications Earth & Environment.

Фото: Durga Prasad et al./Communications Earth & Environment

На Луне намного больше мест с подходящими для накопления водяного льда условиями, чем считалось до сих пор. Как показали прямые измерения температуры грунта с посадочного аппарата миссии "Чандраян-3", лед может залегать на глубине нескольких сантиметров на затененных склонах на обширных территориях приполярных регионов

Самое низкое значение отметили в метре от места посадки, на плоской поверхности – 59 градусов. Как рассказали авторы статьи, температура реголита там изменялась довольно сильно в пространстве и времени.

Из вычислений следует, что на затененных приполярных склонах с уклоном более 14 градусов достаточно холодно для скопления водяного льда неглубоко под поверхностью.

Ранее планетологи выяснили, где на Марсе хранится вода.

Аксинья Титова
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