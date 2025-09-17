В США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине
Фото: whitehouse
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине, оплаченные европейскими союзниками по НАТО, сообщает Zakon.kz.
Как передает интернет-портал Yahoo!, заместитель главы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил "две поставки на сумму 500 млн долларов в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (Список приоритетных потребностей Украины)".
Согласно данным, вооружения будут поставлять из военных запасов США. Обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.
В июле Трамп предупреждал, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений будут оплачиваться союзниками по НАТО из числа европейских стран.
