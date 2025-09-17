#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Мир

В США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине

Президент США, военная техника, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 06:21 Фото: whitehouse
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине, оплаченные европейскими союзниками по НАТО, сообщает Zakon.kz.

Как передает интернет-портал Yahoo!, заместитель главы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил "две поставки на сумму 500 млн долларов в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (Список приоритетных потребностей Украины)".

Согласно данным, вооружения будут поставлять из военных запасов США. Обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп предупреждал, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений будут оплачиваться союзниками по НАТО из числа европейских стран.

Ранее Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Турция запустила в продажу местный электромобиль
08:18, 16 сентября 2025
Турция запустила в продажу местный электромобиль
Горы, листья, чай и тишина: заметки с гор Алматы – фоторепортаж
15:38, 15 сентября 2025
Горы, листья, чай и тишина: заметки с гор Алматы – фоторепортаж
Египет собирается создать арабский аналог НАТО
02:59, 15 сентября 2025
Египет собирается создать арабский аналог НАТО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: