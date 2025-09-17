В США одобрили первый оплаченный Европой пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине, оплаченные европейскими союзниками по НАТО, сообщает Zakon.kz.

Как передает интернет-портал Yahoo!, заместитель главы Пентагона Элбдридж Колби уже одобрил "две поставки на сумму 500 млн долларов в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (Список приоритетных потребностей Украины)".

Согласно данным, вооружения будут поставлять из военных запасов США. Обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп предупреждал, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: новые поставки американских вооружений будут оплачиваться союзниками по НАТО из числа европейских стран.

