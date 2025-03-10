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Культура и шоу-бизнес

Канье Уэст и две учительницы урегулировали свой конфликт, но всплыли интересные подробности

Канье Уэст урегулировал конфликт с учителями своей частной школы , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 08:10 Фото: kinopoisk
На днях скандальный рэпер Канье Уэст урегулировал конфликт в досудебном порядке с учителями своей бывшей частной школы, в ходе этого общественность узнала о некоторых странных правилах этой школы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Rolling Stone, еще в 2023 году две учительницы подали на Уэста в суд за незаконное увольнение и удержание зарплаты. Но самое интересное то, что в ходе конфликта всплыли интересные факты о правилах этой школы.

Так, частная школа, которую Канье назвал в честь своей матери Donda Academy открылась в 2021 году. По задумке Уэста, она должна была стать школой "мирового класса", с упором на развитие креативности и творческого мышления.

Согласно иску, поданному учительницами, Donda Academy не имела официальной аккредитации и не соответствовала необходимым образовательным стандартам. Например, на территории кампуса не было медработников и уборщиц. Дети ели суши, которые Уэст, якобы, закупал каждую неделю за 10 тыс. долларов. Запрещалась одежда любого цвета, кроме черного. При этом, одеваться в черное нужно было с головы до ног.

На втором этаже двухэтажного кампуса занятия не проводились, потому что, по словам бывших сотрудниц, Канье Уэст боится лестниц. Также, в школе были запрещены стулья, поэтому ученикам и учителям приходилось стоять или сидеть на полу.

Уволенные учительницы обращались к руководству с просьбами устранить нарушения, после чего их, собственно, и уволили. В иске они требовали компенсацию морального ущерба в размере одного млн долларов. Известно, что в 2024 году школа закрылась.

А светскую львицу Пэрис Хилтон обвинили в том, что ее дочь совершенно не воспринимает Пэрис в качестве своей матери.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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