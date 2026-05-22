Туриста в Японии съело неизвестное животное
Фото: magnific
В Японии человека растерзало неизвестное животное. Останки, наполовину съеденные, обнаружили 14 мая в горах к западу от Токио, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на интернет-издание Japan Today, тело заметил в 100 метрах от туристической тропы полицейский, отправившийся в поход.
Сотрудники профильных ведомств смогли добраться до места только через пять дней. Личность погибшего пока не установлена, не удалось установить даже пол.
Рядом с останками нашли следы крупного хищника. Вероятно, что это был медведь, но следователи не отвергают и версию с другим животным. Недалеко от места происшествия лежали рюкзак и палки для треккинга.
Ранее сообщалось, что в ЮАР пожилую женщину убили после обвинений в колдовстве.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript