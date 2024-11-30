Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маленький американец заказал с ноутбука мамы мороженое на 2 тыс. долларов

Мороженное, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 07:36 Фото: pixabay
В Бруклине четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Когда сын женщины по имени Дженнифер начал повторять вслух число 51, его мать не догадывалась, что это связано с заказом, который сделал ребенок. Оказалось, что это 51 коробка фруктового льда, пишет Complex.

Как выяснилось, оставшись без присмотра, ребенок оформил покупку через ноутбук матери. Дженнифер рассказала, что эта сумма слишком большая для многодетной семьи, чтобы оплатить чек одним платежом сразу. Однако продавец отказался делать возврат средств.

Тогда приятель Дженнифер устроил благотворительную акцию в соцсетях, чтобы помочь женщине. В итоге благодаря неравнодушным людям удалось собрать 25 тыс. долларов.

"Эти деньги пойдут на обучение сына", – рассказала американка.

А Бен Аффлек и его бывшая супруга вместе со своими детьми поработали на открытой кухне для бездомных в центре Лос-Анджелеса.

Читайте также

Таиланд
Курортный Пхукет находится под угрозой наводнения
НЛО
Кадры с НЛО вызвали панику у американцев
Криптопроект
Покупатель банана за 6 млн долларов стал ближе к Трампу
Алия Абди
2024 год Деньги Онлайн-магазины Гаджеты Социальные сети Еда Многодетные семьи
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: