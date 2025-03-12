85-летний Эммануил Виторган поделился снимком с супругой и подрастающими дочерями
Актер поделился семейным снимком в Instagram.
"Вернулся со съемок, а тут меня встречают... Как хорошо, когда хочется возвращаться домой", – отметил звезда "Чародеев".
Поклонники Виторгана активно обсудили, как быстро выросли его дочки:
– Какие дочки уже большие, старшая уже скоро маму ростом догонит. Всего вам самого доброго!
– Здоровья и благополучия тебе дорогой друг, очень нелегко в таком возрасте куда-то ездить и что-то еще и делать. Пора, наверное, уже и об отдыхе подумать, хотя дети молодят и не дают скучать.
– Девочки прелесть, такие обе разные, но красивые. Одна в папу, а другая в маму.
Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик, которая на 23 года его моложе, в 2000 году. У пары две дочери: семилетняя Этель и пятилетняя Клара. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.
У актера от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер – сын Максим. Старшие дети артиста сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу "Судьба человека", что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.
Ранее американская актриса Меган Маркл показала видео с подросшими детьми Лилибет и Арчи.