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Мир

Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде

десятки туристов оказались на тонущем катере в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 20:05 Фото: pixabay
Около трех десятков туристов оказались на тонущем катере в Андаманском море в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Bangkok Post, 10 марта судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет. Из-за больших волн лодка дала течь, из-за заполнившей катер воды капитан не смог причалить к ближайшей пристани.

Отмечается, что на место происшествия направили патрульную лодку и скоростной катер, на них эвакуировали 28 пассажиров с тонущего судна. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что танкер столкнулся с грузовым судном около Британии. Пострадали десятки человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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