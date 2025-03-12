Десятки туристов застряли на тонущем катере в Таиланде

Около трех десятков туристов оказались на тонущем катере в Андаманском море в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Bangkok Post, 10 марта судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет. Из-за больших волн лодка дала течь, из-за заполнившей катер воды капитан не смог причалить к ближайшей пристани.

Отмечается, что на место происшествия направили патрульную лодку и скоростной катер, на них эвакуировали 28 пассажиров с тонущего судна. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что танкер столкнулся с грузовым судном около Британии. Пострадали десятки человек.