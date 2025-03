Самолет загорелся в аэропорту американского Денвера

Пассажиры эвакуируются по крылу воздушного судна, из самолета поднимается столб дыма, пишет CBS. О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Пользователи соцсетей публикуют видео с дымящимся у выходов на посадку самолетом.

American Airlines Plane Catches Fire at Denver Airport, Passengers Flee Through Smoke



A fire broke out on an American Airlines flight at Denver International Airport, sending passengers running through thick smoke.



Footage shared on Instagram by Joshua Sunberg captured the… pic.twitter.com/hmtwuwHWH5