#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
544.87
639.02
6.88
Мир

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

США, пожар, самолет, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 10:00 Фото: Х/Rightanglenews
Пассажирский самолет Boeing 737 Max компании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы отметили, что проблемы у борта начались во время взлета – внезапно вспыхнула стойка шасси. В воздушном судне в этот момент находились шесть членов экипажа и 173 пассажира, в результате всех пришлось экстренно эвакуировать из салона по аварийному трапу.

Пять человек получили ушибы, им оказали помощь на месте, еще одного пассажира пришлось госпитализировать. Из-за ЧП в воздушной гавани задержали 87 рейсов.

"Экстренные службы международного аэропорта Денвера и пожарная служба Денвера отреагировали на сообщение о происшествии с рейсом American Airlines (AA3023, Денвер – Майами), произошедшем на взлетно-посадочной полосе. Все находившиеся на борту уже покинули самолет", – написала администрация аэропорта в соцсети X.

Ранее стало известно об изменениях в правила перевозки ручной клади в самолетах. Важную поправку планируют ввести в странах Евросоюза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Три беспилотника обнаружили над АЭС в Японии
Мир
09:53, Сегодня
Три беспилотника обнаружили над АЭС в Японии
Выяснилось, где в Европе чаще всего крадут мобильные телефоны
Мир
08:55, Сегодня
Выяснилось, где в Европе чаще всего крадут мобильные телефоны
Евросоюз сокращает свою помощь Украине
Мир
08:42, Сегодня
Евросоюз сокращает свою помощь Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: