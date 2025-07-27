Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Пассажирский самолет Boeing 737 Max компании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы отметили, что проблемы у борта начались во время взлета – внезапно вспыхнула стойка шасси. В воздушном судне в этот момент находились шесть членов экипажа и 173 пассажира, в результате всех пришлось экстренно эвакуировать из салона по аварийному трапу.

WATCH: Landing gear of American Airlines plane catches fire at Denver airport, passengers evacuated pic.twitter.com/507eeWhfmg — BNO News (@BNONews) July 26, 2025

Пять человек получили ушибы, им оказали помощь на месте, еще одного пассажира пришлось госпитализировать. Из-за ЧП в воздушной гавани задержали 87 рейсов.

"Экстренные службы международного аэропорта Денвера и пожарная служба Денвера отреагировали на сообщение о происшествии с рейсом American Airlines (AA3023, Денвер – Майами), произошедшем на взлетно-посадочной полосе. Все находившиеся на борту уже покинули самолет", – написала администрация аэропорта в соцсети X.

Ранее стало известно об изменениях в правила перевозки ручной клади в самолетах. Важную поправку планируют ввести в странах Евросоюза.