Самолет упал на парковку и разбился в США

В штате Пенсильвания самолет с пятью людьми на борту упал на парковку и разбился, сообщает Zakon.kz.

Он вылетел из аэропорта Ланкастера в 00:26 по времени Казахстана и направлялся в Спрингфилд. Борт упал на парковку, пишет CNN. Это произошло рядом с домом престарелых в округе Ланкастер.

На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись.

🚨WATCH NOW: A Beechcraft Bonanza crashed in Lancaster County, PA, today, March 9, 2025, slamming into the Brethren Village Retirement Community parking lot just after takeoff from Lancaster Airport.



Five people were on board when the pilot reported an open door and wind noise… pic.twitter.com/3RPEM2hQw2 — X Global Update (@XGlobalUpdate) March 9, 2025

Один из очевидцев сообщил, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета.

"Самолет был довольно высоко, но затем стал отклоняться влево и внезапно нырнул носом вниз, продолжая поворачивать влево", – рассказал собеседник CNN.

Также вследствие падения оказались ранены и местные жители. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

3 марта самолет Boeing 737 крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas экстренно приземлился в аэропорту Сиднея из-за задымления в кабине пилотов, а 6 марта в Мельбурне 17-летний австралиец пробрался на борт самолета с дробовиком и патронами.