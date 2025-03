Самолет упал на парковку и разбился в США

Он вылетел из аэропорта Ланкастера в 00:26 по времени Казахстана и направлялся в Спрингфилд. Борт упал на парковку, пишет CNN. Это произошло рядом с домом престарелых в округе Ланкастер.

На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись.

🚨WATCH NOW: A Beechcraft Bonanza crashed in Lancaster County, PA, today, March 9, 2025, slamming into the Brethren Village Retirement Community parking lot just after takeoff from Lancaster Airport.



Five people were on board when the pilot reported an open door and wind noise… pic.twitter.com/3RPEM2hQw2