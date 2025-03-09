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Мир

Самолет упал на парковку и разбился в США

Самолет с пятью людьми на борту упал на парковку и разбился в Пенсильвании , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 04:14 Фото: pixabay
В штате Пенсильвания самолет с пятью людьми на борту упал на парковку и разбился, сообщает Zakon.kz.

Он вылетел из аэропорта Ланкастера в 00:26 по времени Казахстана и направлялся в Спрингфилд. Борт упал на парковку, пишет CNN. Это произошло рядом с домом престарелых в округе Ланкастер.

На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись.

Один из очевидцев сообщил, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета.

"Самолет был довольно высоко, но затем стал отклоняться влево и внезапно нырнул носом вниз, продолжая поворачивать влево", – рассказал собеседник CNN.

Также вследствие падения оказались ранены и местные жители. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

3 марта самолет Boeing 737 крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas экстренно приземлился в аэропорту Сиднея из-за задымления в кабине пилотов, а 6 марта в Мельбурне 17-летний австралиец пробрался на борт самолета с дробовиком и патронами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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