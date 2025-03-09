Самолет упал на парковку и разбился в США
Он вылетел из аэропорта Ланкастера в 00:26 по времени Казахстана и направлялся в Спрингфилд. Борт упал на парковку, пишет CNN. Это произошло рядом с домом престарелых в округе Ланкастер.
На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись.
🚨WATCH NOW: A Beechcraft Bonanza crashed in Lancaster County, PA, today, March 9, 2025, slamming into the Brethren Village Retirement Community parking lot just after takeoff from Lancaster Airport.— X Global Update (@XGlobalUpdate) March 9, 2025
Five people were on board when the pilot reported an open door and wind noise… pic.twitter.com/3RPEM2hQw2
Один из очевидцев сообщил, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета.
"Самолет был довольно высоко, но затем стал отклоняться влево и внезапно нырнул носом вниз, продолжая поворачивать влево", – рассказал собеседник CNN.
Также вследствие падения оказались ранены и местные жители. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Officials investigating plane crash into retirement community; all 5 passengers taken to hospital— CBS 21 News (@CBS21NEWS) March 9, 2025
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3 марта самолет Boeing 737 крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas экстренно приземлился в аэропорту Сиднея из-за задымления в кабине пилотов, а 6 марта в Мельбурне 17-летний австралиец пробрался на борт самолета с дробовиком и патронами.