Обезьяна с отметинами от веревки обворовала несколько квартир в Перу

Жители Ики обратились в Национальная службу лесного хозяйства и дикой природы, чтобы сообщить о замеченной в городской среде обезьяне. Животное прыгало по крышам, деревьям и проводам, пока его не доставили в зоопарк, где зверек в данное время находится на карантине, сообщает Zakon.kz.

По данным издания UPI, на обезьяне обнаружили отметины на ее талии от веревки или цепи. Эксперты предполагают, что животное сбежало от хозяина. Позже стало известно, что в этом квартале произошло несколько домашних краж, и в случившемся обвинили спасенного капуцина. Установлено, что обезьяна проникла в квартиры и нанесла ущерб.

Портал отмечает, что обезьяна слишком одомашнена, чтобы выпускать ее в естественную среду обитания. В данное время специалисты решают, останется ли она в местном зоопарке или будет перевезена на постоянное место жительства в другой зоопарк или заповедник.

Ранее схожий случай произошел на Шри-Ланке. Тогда стая обезьян вломилась в жилой дом и украла ювелирные украшения.