Эксперты сделали неожиданное заявление после вскрытия обладателя "Оскара" Джина Хэкмена

Иностранные СМИ опубликовали официальный отчет Управления медицинских следователей в Нью-Мексико, которые проводили вскрытие голливудского актера Джина Хэкмена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Page Six, в организме артиста были обнаружены следы ацетона – его уровень в крови соответствовал уровню ацетона в крови людей, подвергавшихся длительному голоданию.

Эксперты заявляют, что перед кончиной Хэкмен не только голодал, но и страдал от серьезных изменений в почках.

Кроме того, у него нашли "нейродегенеративные признаки, соответствующие болезни Альцгеймера".

Тела супругов обнаружили 26 февраля 2025 года в их собственном доме в Санта-Фе. 8 марта врачи назвали причину смерти Хэкмена.

