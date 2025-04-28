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Мир

Эксперты сделали неожиданное заявление после вскрытия обладателя "Оскара" Джина Хэкмена

стали известны новые детали о погибшем Джине Хэкмене, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 20:40 Фото: wikimedia/Christopher Michael
Иностранные СМИ опубликовали официальный отчет Управления медицинских следователей в Нью-Мексико, которые проводили вскрытие голливудского актера Джина Хэкмена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Page Six, в организме артиста были обнаружены следы ацетона – его уровень в крови соответствовал уровню ацетона в крови людей, подвергавшихся длительному голоданию.

Эксперты заявляют, что перед кончиной Хэкмен не только голодал, но и страдал от серьезных изменений в почках.

Кроме того, у него нашли "нейродегенеративные признаки, соответствующие болезни Альцгеймера".

Тела супругов обнаружили 26 февраля 2025 года в их собственном доме в Санта-Фе. 8 марта врачи назвали причину смерти Хэкмена.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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