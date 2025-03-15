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Мир

Кенийцы объявили войну слонам, уничтожающим их урожай

Животные, природа, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 06:35 Фото: pixabay
Из-за засухи и истощения ресурсов слоны в Кении приближаются к деревням и уничтожают урожай местных жителей. В свою очередь те начали их массовое истребление, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, слоны стали жертвами так называемого "конфликта между человеком и дикой природой", который, по данным природоохранных организаций, стал самой распространенной причиной гибели слонов в Кении, обогнав браконьерство.

Природоохранные организации утверждают, что рост численности населения в сочетании с засухой и нехваткой ресурсов, связанной с изменением климата, все чаще приводят к тому, что люди и слоны конкурируют за такие вещи, как пространство, еда и вода.

По мнению некоторых природоохранных организаций, проблема усугубилась из-за появления новых коммерческих ферм, выращивающих такие культуры, как авокадо, для Запада и Китая.

Некоторые фермеры, отчаянно пытаясь защитить свои средства к существованию, пронзают слонов копьями. Ежегодно сотни людей тоже погибают или получают ранения от слонов.

Ранее сообщалось, что обезьяна с отметинами от веревки обворовала несколько квартир в Перу.

Аксинья Титова
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