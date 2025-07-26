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Финансы

Коллекционные монеты с Александром Македонским начнут продавать в Казахстане с 29 июля

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 13:09 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Коллекционные монеты, посвященные Александру Македонскому, изготовленные на Казахстанском монетном дворе, поступят в продажу с 29 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Нацбанка РК, монеты ALEXANDER THE GREAT входят в серию "Великие полководцы".

"Они изготовлены из серебра 925 пробы. Их масса составляет 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм. Качество изготовления proof, номинал 1000 тенге", – рассказали в финрегуляторе.

Фото: Нацбанк РК

Тираж монет составляет всего две тысячи штук. Продавать их будут через интернет-магазин Нацбанка.

Ранее в Нацбанке рассказали, как сохранить коллекционные монеты в идеальном состоянии и не потерять их ценность.

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Андрей Дюсупов
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