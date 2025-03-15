Электричество пропало на большей части Кубы

Большая часть Карибского островного государства с населением 10 миллионов человек осталась без электричества после аварии на одной из подстанций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 марта заявили в пресс-службе Министерства энергетики и горной добычи страны.

"Произошел сбой на подстанции Дьесмеро, который привел к существенной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ним и к сбою Национальной электрической системы (SEN)", – говорится в сообщении в соцсети Х.

В ведомстве также отметили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся. К данному часу в часть районов свет уже вернулся.

Lo único con electricidad en Cuba son los hoteles! Deberían de entrar en ellos! Esos hoteles pertenecen al pueblo de Cuba!!! #abajoladictadura pic.twitter.com/RDZMrgvnIn — Oscar Lopez (@DEVOLUCIONARIOS) March 15, 2025

По информации The Guardian, в ночь на 15 марта в Гаване электричество пропало почти полностью, исключением были только туристические отели на генераторах.

Это уже не первая подобная авария на Кубе. Ранее масштабное отключение электроэнергии погрузило страну во тьму 4 декабря 2024 года после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова.