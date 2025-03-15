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Мир

Электричество пропало на большей части Кубы

электричество, освещение, электроэнергия, , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 14:32 Фото: pixabay
Большая часть Карибского островного государства с населением 10 миллионов человек осталась без электричества после аварии на одной из подстанций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 марта заявили в пресс-службе Министерства энергетики и горной добычи страны.

"Произошел сбой на подстанции Дьесмеро, который привел к существенной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ним и к сбою Национальной электрической системы (SEN)", – говорится в сообщении в соцсети Х.

В ведомстве также отметили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся. К данному часу в часть районов свет уже вернулся.

По информации The Guardian, в ночь на 15 марта в Гаване электричество пропало почти полностью, исключением были только туристические отели на генераторах.

Это уже не первая подобная авария на Кубе. Ранее масштабное отключение электроэнергии погрузило страну во тьму 4 декабря 2024 года после того, как вышла из строя одна из крупнейших электростанций острова.

Андрей Дюсупов
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