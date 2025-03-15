73-летний путешественник уже 100 дней находится посреди океана в весельной лодке

73-летний Федор Конюхов уже 100 дней провел в океане на весельной лодке и прошел около половины пути. Известный путешественник пытается добраться от Южной Америки до Австралии, сообщает Zakon.kz.

Маршрут рассчитан примерно на 200 дней, и до Конюхова его никто не проходил. 15 марта 2025 года путешественник одолел ровно половину, по этому случаю в Telegram-канале экспедиционного штаба опубликовали видео, как он сражается со стихией.

"Сегодня ровно 100 дней, как Федор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на весельной лодке "Акрос" через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил. [Потребуется] ориентировочно 200 дней в пути. До предполагаемого места финиша в Западной Австралии 6,1 тыс. км", – говорится в сообщении.

Для того чтобы уложиться в срок, Конюхову нужно грести по 15 часов в день. Длина его лодки составляет девять метров, она имеет водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха.

Конюхов стартовал 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка). За 68 дней он достиг долготы мыса Игольный и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – первопрохождение этого маршрута на весельной лодке.