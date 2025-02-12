73-летний Федор Конюхов первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику

73-летний путешественник Федор Конюхов в ночь на 11 февраля 2025 года вышел в Индийский океан. Так он стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Атлантики на весельной лодке, сообщает Zakon.kz.

К 73 годам на счету Конюхова более 25 мировых рекордов и десятки экстремальных экспедиций.

По данным из открытых источников, Конюхов начал экспедицию 5 декабря 2024 года, стартовав от мыса Горн в направлении Австралии.

В плавание он отправился на лодке АКРОС, которая оснащена водонепроницаемыми отсеками для отдыха, хранения еды и оборудования. К слову, на борту припасено 100 кг сублимированных продуктов, опреснители воды, солнечные батареи и спутниковая связь.

Исследователь 11 февраля 2025 года опубликовал пост в своем Telegram-канале, рассказав подробности о достижении:

"Этой ночью лодка АКРОС пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток".

Фото: Telegram/konyukhovfedor

На сегодняшний день в активе у Конюхова:

Пересечение Атлантического океана с востока на запад от о. Ла Гомера (Канарские острова) до о. Барбадос. Лодка УРАЛАЗ, 2002 год, время в пути 46 дней.

Пересечение Атлантического океана с запада на восток от пролива Дрейка до долготы мыса Игольный (Южная Африка). Лодка АКРОС. 2025 год, время в пути 68 дней, поход продолжается.

Пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена). Лодка ТУРГОЯК. 2014 год. Время в пути – 160 дней.

Пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн. Лодка АКРОС. 2019 год. Время в пути – 154 дня.

46 + 160 + 154 + 68 = 428 дней в океанах на весельных лодках АКРОС, ТУРГОЯК и УРАЛАЗ.

Фото: Telegram/konyukhovfedor

"Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4 200 морских миль", – сказано в заключительной части.

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Уже 24 июля 2024 года Конюхов побил свой собственный рекорд по длительности нахождения на первой в мире одиночной исследовательской полярной станции. Он провел 14 дней на льдине, пройдя 175 километров по Северному Ледовитому океану.

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Стоит отметить, что Конюхов не только путешественник. Он также писатель, художник, священник Русской православной церкви (Московского патриархата), почетный старший разведчик Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

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