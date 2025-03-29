Федора Конюхова эвакуируют с весельной лодки в Южном океане

Знаменитый путешественник Федор Конюхов на 114 день принял решение завершить переход на весельной лодке "АКРОС" от Южной Америки до Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале его экспедиционного штаба, после оценки всех повреждений и неисправностей лодки команда предложила Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна.

"Это решение поддержано всеми партнерами проекта. В ближайшие дни, 30-31 марта, в районе, где находится лодка "АКРОС", установится благоприятная погода. Судно сможет подойти достаточно близко и спустить бот для организации трансфера. Лодку "АКРОС" попробуют поднять, если не получится, Федор Конюхов проведет консервацию всех систем, задраит люки, и она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем Iridium Rock Star для возможной дальнейшей буксировки в порт", – говорится в сообщении.





Фото: t.me/konyukhovfedor

Причины такого решения следующие: на текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя.

"Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая – полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям", – объяснили в экспедиционном штабе путешественника.

Стартовав 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка), Федор Конюхов за 68 дней достиг долготы мыса Игольный (Южная Африка) и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – впервые прошел этот маршрут на весельной лодке.

Федор Конюхов – советский и российский путешественник, яхтенный капитан, пилот свободного аэростата, писатель, художник.