#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
503.42
542.08
6
Мир

Федора Конюхова эвакуируют с весельной лодки в Южном океане

переход на весельной лодке через Южный океан, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 16:55 Фото: t.me/konyukhovfedor
Знаменитый путешественник Федор Конюхов на 114 день принял решение завершить переход на весельной лодке "АКРОС" от Южной Америки до Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале его экспедиционного штаба, после оценки всех повреждений и неисправностей лодки команда предложила Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна.

"Это решение поддержано всеми партнерами проекта. В ближайшие дни, 30-31 марта, в районе, где находится лодка "АКРОС", установится благоприятная погода. Судно сможет подойти достаточно близко и спустить бот для организации трансфера. Лодку "АКРОС" попробуют поднять, если не получится, Федор Конюхов проведет консервацию всех систем, задраит люки, и она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем Iridium Rock Star для возможной дальнейшей буксировки в порт", – говорится в сообщении.


Фото: t.me/konyukhovfedor

Причины такого решения следующие: на текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя.

"Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая – полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям", – объяснили в экспедиционном штабе путешественника.

Стартовав 5 декабря 2024 года из пролива Дрейка (Южная Америка), Федор Конюхов за 68 дней достиг долготы мыса Игольный (Южная Африка) и тем самым впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд – впервые прошел этот маршрут на весельной лодке.

Федор Конюхов – советский и российский путешественник, яхтенный капитан, пилот свободного аэростата, писатель, художник.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Президент Казахстана подарил автобус гимназии в Бишкеке
Мир
17:22, Сегодня
Президент Казахстана подарил автобус гимназии в Бишкеке
В Мьянме вновь произошло землетрясение
Мир
15:29, Сегодня
В Мьянме вновь произошло землетрясение
Секретные документы с военной информацией нашли на улице в Англии
Мир
15:22, Сегодня
Секретные документы с военной информацией нашли на улице в Англии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: