Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты

Массовые акции протеста прошли в столице Гренландии. Около тысячи человек вышли на улицы Нуука из-за возможной аннексии Гренландии со стороны США, инициированной Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Sermitsiaq, аналогичные демонстрации состоялись в городе Сисимиут. Участники митингов держали плакаты на английском языке с надписями: "Yankees, go home!" и "We are not for sale" ("Янки, уезжайте домой!" и "Мы не продаемся").

"По многим вопросам мы можем расходиться во мнениях, но в этом – мы едины", – заявил лидер партии Demokraatit ("Демократы"), победившей на недавних парламентских выборах, Йенс-Фредерик Нильсен.

A big anti-Trump rally took place in Nuuk, Greenland, protesting Trump’s insane calls for annexing the island to the United States.pic.twitter.com/UOFeQ1DuqP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2025

Ранее Трамп по телефону вступил в конфликт с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Темой разговора стал суверенитет Гренландии. Разговор длился 45 минут, в ходе которого президент США подтвердил желание получить контроль над Гренландией.