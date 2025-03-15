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Мир

Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты

митинг против Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 01:56 Фото: X(Twitter)/@PeandeL
Массовые акции протеста прошли в столице Гренландии. Около тысячи человек вышли на улицы Нуука из-за возможной аннексии Гренландии со стороны США, инициированной Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Sermitsiaq, аналогичные демонстрации состоялись в городе Сисимиут. Участники митингов держали плакаты на английском языке с надписями: "Yankees, go home!" и "We are not for sale" ("Янки, уезжайте домой!" и "Мы не продаемся").

"По многим вопросам мы можем расходиться во мнениях, но в этом – мы едины", – заявил лидер партии Demokraatit ("Демократы"), победившей на недавних парламентских выборах, Йенс-Фредерик Нильсен.

Ранее Трамп по телефону вступил в конфликт с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Темой разговора стал суверенитет Гренландии. Разговор длился 45 минут, в ходе которого президент США подтвердил желание получить контроль над Гренландией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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