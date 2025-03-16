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Мир

Школьник установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи

школьник, книга рекордов Гиннеса, , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 10:02 Фото: guinnessworldrecords
В Великобритании 10-летний школьник Альберто Давила Арагон установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи. За минуту он смог назвать 280 знаков после запятой, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам мальчика, его замотивировал учить число Пи школьный конкурс, на котором он победил, назвав 150 цифр. Наградой была возможность окунуть директора учебного заведения лицом в торт.

"В марте 2024 года моя школа организовала захватывающее соревнование по подсчету числа Пи с потрясающим призом – возможностью окунуть нашего директора в торт лицом! Полный решимости победить, я отправился домой и взял на себя обязательство запомнить как можно больше цифр числа Пи", – поделился воспоминаниями мальчик.

После этого Альберто продолжил тренироваться, пытаясь запомнить еще больше знаков после запятой, а также улучшая скорость их воспроизведения. Рекордсмен объяснил, что произносить цифры более быстро ему помогали музыкальные ритмы.

Альберто выбрал в качестве места, где он попробует установить рекорд, крышу Клифтонской обсерватории. Школьник назвал это место знаковым, так как оттуда открывается вид на подвесной мост, по которому он каждый день ходит в школу. Зафиксировали его рекорд математики из Бристольского университета.

Ранее YouTube-блогер Norme установил мировой рекорд по стоянию без движения. По правилам челленджа, он не мог садиться, опираться или менять позу. В таком положении мужчина продержался 38 часов. Чтобы он не упал в обморок, друзья подкармливали его пиццей.

Андрей Дюсупов
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