Школьник установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи

Информация об этом появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам мальчика, его замотивировал учить число Пи школьный конкурс, на котором он победил, назвав 150 цифр. Наградой была возможность окунуть директора учебного заведения лицом в торт.

После этого Альберто продолжил тренироваться, пытаясь запомнить еще больше знаков после запятой, а также улучшая скорость их воспроизведения. Рекордсмен объяснил, что произносить цифры более быстро ему помогали музыкальные ритмы.

