Школьник установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи

В Великобритании 10-летний школьник Альберто Давила Арагон установил рекорд по скоростному воспроизведению числа Пи. За минуту он смог назвать 280 знаков после запятой, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По словам мальчика, его замотивировал учить число Пи школьный конкурс, на котором он победил, назвав 150 цифр. Наградой была возможность окунуть директора учебного заведения лицом в торт.

"В марте 2024 года моя школа организовала захватывающее соревнование по подсчету числа Пи с потрясающим призом – возможностью окунуть нашего директора в торт лицом! Полный решимости победить, я отправился домой и взял на себя обязательство запомнить как можно больше цифр числа Пи", – поделился воспоминаниями мальчик.

После этого Альберто продолжил тренироваться, пытаясь запомнить еще больше знаков после запятой, а также улучшая скорость их воспроизведения. Рекордсмен объяснил, что произносить цифры более быстро ему помогали музыкальные ритмы.

Kid can recall over 200 decimal places of Pi pic.twitter.com/7tCvGXGmga — Guinness World Records (@GWR) March 14, 2025

Альберто выбрал в качестве места, где он попробует установить рекорд, крышу Клифтонской обсерватории. Школьник назвал это место знаковым, так как оттуда открывается вид на подвесной мост, по которому он каждый день ходит в школу. Зафиксировали его рекорд математики из Бристольского университета.

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