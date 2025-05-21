Люди-смурфики установили рекорд во Франции

На днях во Франции установили рекорд по числу людей в костюмах смурфиков, сообщает Zakon.kz.

До этого во французской коммуне Ландерно предприняли две неудачные попытки превзойти рекорд, принадлежавший германской общине Лаухринген в 2019 и 2023 годах. Достижением поделились организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/SmurfOfficial

Организаторы мероприятия насчитали около 3076 участников в костюмах. Для сравнения, в Ландерно проживает 16 тыс. человек.

Фото: Facebook/SmurfOfficial

В костюм смурфика переоделся даже мэр коммуны Патрик Леклерк. С его слов, подобные акции объединяют людей.

В этом же месяце в китайской провинции Юньнань прошел фестиваль, посвященный традиции черных лиц, а в китайском Пуэре со всего мира собралась одна тысяча пар близнецов.