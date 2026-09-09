#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.46
527.72
5.25
Финансы

Крупнейшие центральные банки Европы начали вывозить золотые запасы из США

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 07:20 Фото: pexels
Крупнейшие центробанки Европы, включая Францию, Германию и Нидерланды, начали возвращать свои золотые резервы из хранилищ Федерального резерва в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на испанскую газету El Pais, это происходит из-за опасений, что США могут заморозить активы по примеру действий против российских резервов в 2022 году.

Профессор Луис Гарвиа считает, что возврат золота в Испанию стал бы не националистическим жестом, а элементом стратегической автономии ЕС.

По данным издания, Испания хранит 281 тонну золота, часть которой находится в Лондоне, Базеле и Нью-Йорке, но точная доля в США не раскрывается.

Аналитики допускают, что введение эмбарго на резервы маловероятно, но это стало бы серьезным сигналом для рынков.

Ранее мы писали о том, сколько стоит купить золото в Казахстане: цены на слитки и где их продают.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
06:16, 17 июня 2026
Центробанки вывозят золото в свои страны, опасаясь геополитических рисков
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
20:36, 16 марта 2025
Топ-10 стран с наибольшими запасами золота
Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота
08:30, 25 января 2026
Германия хочет вернуть свое золото из США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кори Гауфф выходит на корт
08:18, Сегодня
Кори Гауфф высказалась о предстоящем четвертьфинале с Миррой Андреевой на US Open
Сабыржан Аккалыков со своим тренером перед вылетом в Японию на Азиатские игры
07:50, Сегодня
Сабыржан Аккалыков пообещал выиграть "золото" на Азиатских играх в Японии
Женская сборная Казахстана перед вылетом в Японию на Азиатские игры 2026 года
07:16, Сегодня
"Пожелайте удачи": Назым Кызайбай обратилась к болельщикам перед вылетом на Азиаду-2026
Тим Цзю после победы над Эрролом Спенсом
06:49, Сегодня
Тим Цзю проведёт титульный бой против Эрисланди Лары в декабре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: