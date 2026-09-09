Крупнейшие центральные банки Европы начали вывозить золотые запасы из США
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Крупнейшие центробанки Европы, включая Францию, Германию и Нидерланды, начали возвращать свои золотые резервы из хранилищ Федерального резерва в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на испанскую газету El Pais, это происходит из-за опасений, что США могут заморозить активы по примеру действий против российских резервов в 2022 году.
Профессор Луис Гарвиа считает, что возврат золота в Испанию стал бы не националистическим жестом, а элементом стратегической автономии ЕС.
По данным издания, Испания хранит 281 тонну золота, часть которой находится в Лондоне, Базеле и Нью-Йорке, но точная доля в США не раскрывается.
Аналитики допускают, что введение эмбарго на резервы маловероятно, но это стало бы серьезным сигналом для рынков.
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