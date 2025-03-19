Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в центральной и южной частях сектора Газа, направленной на расширение зоны безопасности, сообщает Zakon.kz.

В рамках операции военные расширили свой контроль до центра коридора Нецарим. Также было решено, что бригада "Голани" будет размещена в Южном командном пункте и будет оставаться готовой к операциям в секторе Газа.



Отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал город на юге Сирии. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по сирийскому городу Дераа, расположенному в южной части страны.