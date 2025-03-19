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Мир

Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа

Израиль начал новую наземнную операцию в секторе Газа , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 22:26 Фото: Telegram/idfofficial
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в центральной и южной частях сектора Газа, направленной на расширение зоны безопасности, сообщает Zakon.kz.

В рамках операции военные расширили свой контроль до центра коридора Нецарим. Также было решено, что бригада "Голани" будет размещена в Южном командном пункте и будет оставаться готовой к операциям в секторе Газа.

Отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан Израиля. 

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал город на юге Сирии. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по сирийскому городу Дераа, расположенному в южной части страны.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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