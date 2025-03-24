Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе

Израильские власти планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники, руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение считают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и с ослаблением шиитской организации "Хезболла" в Ливане у израильской армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий", – пишет издание.

Вместе с тем для окончательной победы над ХАМАС, отметила газета, Израилю придется полностью уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения, что может занять несколько месяцев или даже лет. Противники новой стратегии Нетаньяху полагают, что ликвидировать радикальную организацию без политического урегулирования конфликта будет попросту невозможно.

Ранее сообщалось, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу, 22 марта 2025 года, в результате израильского удара в секторе Газа.

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта 2025 года, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США. ХАМАС отвергает эти обвинения.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта 2025 года, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.