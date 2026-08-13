Россия и Украина обменялись телами погибших

Как пишет РБК, российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.

В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военнослужащих 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501, заявлял Саралиев.

Как заявлял Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом в апреле, с начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс. тел погибших, а получила – чуть более 500.