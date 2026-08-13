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Мир

Россия и Украина обменялись телами погибших

Обмен телами, Россия и Украина, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 04:55 Фото: Telegram/vr_medinskiy
По сообщению депутата Госдумы, Шамсаила Саралиева, Россия и Украина провели обмен телами погибших в ходе конфликта военных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.

В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военнослужащих 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501, заявлял Саралиев.

  • 18 июня парламентарий сообщал о передаче Украине 522 тел, России – 33.
  • 15 мая Киеву отдали 528 тел, Москве – 41.

Как заявлял Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом в апреле, с начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс. тел погибших, а получила – чуть более 500.

Ранее в Германии спрогнозировали непростую ситуацию в Украине зимой.

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Аксинья Титова
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