Россия и Украина обменялись телами погибших
Фото: Telegram/vr_medinskiy
По сообщению депутата Госдумы, Шамсаила Саралиева, Россия и Украина провели обмен телами погибших в ходе конфликта военных, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РБК, российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.
В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военнослужащих 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501, заявлял Саралиев.
- 18 июня парламентарий сообщал о передаче Украине 522 тел, России – 33.
- 15 мая Киеву отдали 528 тел, Москве – 41.
Как заявлял Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом в апреле, с начала 2025 года Москва вернула Киеву более 20 тыс. тел погибших, а получила – чуть более 500.
Ранее в Германии спрогнозировали непростую ситуацию в Украине зимой.
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