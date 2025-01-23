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Мир

В Кремле ответили на ультиматум Трампа Путину по Украине

В Кремле ответили на ультиматум Трампа Путину по Украине, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 15:44 Фото: en.kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на угрозы американского лидера Дональда Трампа насчет сделки по Украине, сообщает Zakon.kz.

Слова представителя Владимира Путина 23 января 2025 года приводит РБК.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы", – сказал Дмитрий Песков.

По его словам, Россия остается готовой "к равноправному и взаимоуважительному диалогу", который "имел место между двумя президентами" во время первого срока Дональда Трампа.

"Ждем сигналов, которых пока не поступало", – заключил Дмитрий Песков.

Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине. Президент США заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он будет вынужден ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию.

"Заканчивайте сейчас и остановите эту нелепую войну! Иначе будет только хуже! Пора заключить сделку. Больше не должны гибнуть люди", – заключил 47-й президент США.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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