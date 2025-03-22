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Мир

Женщин-полицейских в Японии заставят снять юбки

Японские женщины-полицейские перестанут носить юбки , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 08:48 Фото: pixabay
С 1 апреля японских женщин-полицейских в прямом смысле слова заставят снять юбки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kyodo News, в их форменной одежде останутся только брюки. Начальство решило, что женщины в последнее время все чаще работают на местах преступлений или инцидентов, и делать это в короткой узкой юбке зачастую не слишком удобно и прилично.

Изменение в форме произойдет впервые с 1976 года. Тогда японским полицейским дамам было предоставлена свобода выбирать нижний компонент мундира: брюки или юбку. Кстати, к настоящему времени уже больше половины полицейских управлений в 47 префектурах Японии уже сами отказались от юбок. По некоторым данным, это инициатива самих женщин.

Одежда нередко становилась предметом спора не только у полицейских, но и у спортсменов. Так, недавно 16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, продал свои скандальные джинсы на аукционе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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