Угрожали и арестовали за мини-юбку: полицейских подозревают в изнасиловании туристки

В центральной части города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, около бара, на туристку из Бельгии в мини-юбке напали 13 полицейских за "нарушение моральных норм", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NLH со ссылкой на правозащитную организацию Comité Digna Ochoa, женщина была в короткой юбке и целовалась с мужчиной, когда за ней начала следить группа полицейских. Затем они отвели туристку в сторону, обвинили в нарушении "моральных норм" и применили чрезмерную физическую силу.

Отмечается, что свидетели пытались вмешаться, но полицейские угрожали им оружием, приказав не подходить близко. Инцидент был частично зафиксирован камерами наблюдения на соседней улице.

Согласно данным организации, туристку отпустили после того, как ее друзья заплатили 180 евро (более 110 тыс. тенге). Однако сама пострадавшая находится в состоянии сильного стресса и отказывается рассказывать о том, что произошло после задержания.

"Мы опасаемся, что туристка подверглась сексуальному насилию", – заявили активисты, которые уже потребовали провести полное расследование действий полиции.

Друзья пострадавшей были проинформированы о необходимости обратиться в посольство Бельгии в Мексике и подать официальную жалобу.

Belgische toeriste in Mexico hard aangepakt door 13 politieagenten: “We vrezen dat ze seksueel is misbruikt” https://t.co/dHcRG7J3tx Vakantie nemen zou leuk moeten zijn, maar het geweld, vooral tegenover vrouwen , neemt op grote schaal toe ;;;;; — Vandamme Godelieve (@moemoetje) July 1, 2025

Ранее были названы самые неуместные привычки постояльцев отелей.