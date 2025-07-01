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Мир

Угрожали и арестовали за мини-юбку: полицейских подозревают в изнасиловании туристки

полицейских подозревают в изнасиловании туристки в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 18:28 Фото: pixabay
В центральной части города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, около бара, на туристку из Бельгии в мини-юбке напали 13 полицейских за "нарушение моральных норм", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NLH со ссылкой на правозащитную организацию Comité Digna Ochoa, женщина была в короткой юбке и целовалась с мужчиной, когда за ней начала следить группа полицейских. Затем они отвели туристку в сторону, обвинили в нарушении "моральных норм" и применили чрезмерную физическую силу.

Отмечается, что свидетели пытались вмешаться, но полицейские угрожали им оружием, приказав не подходить близко. Инцидент был частично зафиксирован камерами наблюдения на соседней улице.

Согласно данным организации, туристку отпустили после того, как ее друзья заплатили 180 евро (более 110 тыс. тенге). Однако сама пострадавшая находится в состоянии сильного стресса и отказывается рассказывать о том, что произошло после задержания.

"Мы опасаемся, что туристка подверглась сексуальному насилию", – заявили активисты, которые уже потребовали провести полное расследование действий полиции.

Друзья пострадавшей были проинформированы о необходимости обратиться в посольство Бельгии в Мексике и подать официальную жалобу.

Ранее были названы самые неуместные привычки постояльцев отелей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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