Британец сбросил 100 кг без диет и поделился своим секретом

24-летний Гарри Спаканья из Великобритании похудел на 90 килограммов без жестких диет и голодания, сообщает Zakon.kz.

О своей трансформации он рассказал изданию The Sun.

В прошлом вес Спаканьи достигал 190 килограммов при росте 185 сантиметров. Как признался мужчина, его питание не было чрезмерно вредным, но он часто и обильно перекусывал между основными приемами пищи. Проблемы с психическим здоровьем подталкивали его искать утешение в еде.

Решение изменить образ жизни Гарри принял после откровенного разговора с другом, который обеспокоился его состоянием. Вскоре Спаканья вступил в футбольную команду для мужчин с лишним весом. По его словам, именно командная поддержка стала ключевым моментом в его пути к снижению веса.

Спустя пять месяцев, потеряв значительное количество килограммов, он начал ходить в тренажерный зал и работать над набором мышечной массы.

За полтора года Гарри удалось избавиться от 90 килограммов. Сейчас он весит около 90 кг и планирует сбросить еще семь. Он отмечает, что больше не использует еду для борьбы с эмоциями и чувствует себя гораздо увереннее.

"Я научился справляться с переживаниями без помощи еды. Это стало возможно благодаря уверенности и силе, которые я получил, трансформируя свое тело", – поделился Спаканья.

Ранее психолог рассказала, что для быстрого похудения к лету недостаточно правильно питаться и посещать тренировки. Подробнее можно узнать здесь.

