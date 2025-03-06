Не диетами едиными: психолог поделилась секретами похудения

Психолог рассказала, что для быстрого похудения к лету недостаточно правильно питаться и посещать тренировки, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, начинать путь к красивой фигуре стоит с насыщения организма кислородом, то есть с дыхательной гимнастики.

Кроме того, нужно потреблять больше белка, клетчатки и меньше углеводов.

"Особенно быстрых углеводов, которые мало того что портят фигуру, они портят еще и психику, а также всю нейрофизиологию. Они закисляют организм и не позволяют клеткам дышать", – заявила психолог Александра Метальникова в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

Не менее важно хорошо спать, а также проветривать помещение перед сном. Качественный сон, уверена спикер, снижает жажду сладкого.

"Если эти вопросы решены, можно переходить к правильному общению, так как оно дает сладкий вкус жизни. Это теплая, искренняя, дружелюбная атмосфера, когда человек не завидует соседу, не ссорится по пустякам, не ревнует близких, не ругается, чтобы добыть энергию, а искренне, честно и тепло общается, от сердца к сердцу, на хорошие темы", – отметила Метальникова.

Подытожив, психолог посоветовала бороться с тревогой и страхом, которые тоже мешают приводить себя в форму и поддерживать здоровье.

Кстати, о здоровье. Врач-эндокринолог Анна Невольникова заявила, что упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы.