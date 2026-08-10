Сбросил 52 кг без жестких диет: водитель автобуса ошарашил всех своим преображением

39-летний водитель автобуса из Великобритании Джефф Стокли весил 152 килограмма и не задумывался о здоровье, пока случайный визит к врачу и критически высокое давление не напугали его до глубины души, передает Zakon.kz.

Своей историей мужчина поделился с изданием Mirror. По словам Стокли, он вел сидячий образ жизни и часто покупал еду в ларьках с выпечкой и фастфудом, стоявших на автобусной станции.

Мужчина не задумывался о лишнем весе, пока на приеме у врача по другому поводу не выяснил, что у него очень высокое артериальное давление.

Тогда британец решил изменить свою жизнь.

"Я начал худеть, когда стал совмещать бег с правильным питанием и начал готовить некалорийную и сытную еду. Ввел в режим дня такие простые вещи, как, например, 10-минутная прогулка. Вместо того чтобы идти в пекарню, я заходил в магазин и покупал куриное мясо и фрукты", – рассказал Стокли.

Благодаря новым привычкам за два года ему удалось сбросить треть веса – сейчас он весит около 100 килограммов.

После похудения британец обнаружил, что у него появилось больше энергии, чтобы гулять и общаться с детьми, 10-летним Эллиотом и 16-летней Джорджией.

Кроме того, избавление от лишнего веса нормализовало его давление. Стокли начал заниматься силовыми тренировками, в 2027 году он планирует пробежать марафон.

Ранее сообщалось, что после тяжелого расставания девушка похудела на 44 кг и изменила жизнь.