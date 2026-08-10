#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
466.08
538.56
5.65
Мир

Сбросил 52 кг без жестких диет: водитель автобуса ошарашил всех своим преображением

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 00:16 Фото: pixabay
39-летний водитель автобуса из Великобритании Джефф Стокли весил 152 килограмма и не задумывался о здоровье, пока случайный визит к врачу и критически высокое давление не напугали его до глубины души, передает Zakon.kz.

Своей историей мужчина поделился с изданием Mirror. По словам Стокли, он вел сидячий образ жизни и часто покупал еду в ларьках с выпечкой и фастфудом, стоявших на автобусной станции.

Мужчина не задумывался о лишнем весе, пока на приеме у врача по другому поводу не выяснил, что у него очень высокое артериальное давление.

Тогда британец решил изменить свою жизнь.

"Я начал худеть, когда стал совмещать бег с правильным питанием и начал готовить некалорийную и сытную еду. Ввел в режим дня такие простые вещи, как, например, 10-минутная прогулка. Вместо того чтобы идти в пекарню, я заходил в магазин и покупал куриное мясо и фрукты", – рассказал Стокли.

Благодаря новым привычкам за два года ему удалось сбросить треть веса – сейчас он весит около 100 килограммов.

После похудения британец обнаружил, что у него появилось больше энергии, чтобы гулять и общаться с детьми, 10-летним Эллиотом и 16-летней Джорджией.

Кроме того, избавление от лишнего веса нормализовало его давление. Стокли начал заниматься силовыми тренировками, в 2027 году он планирует пробежать марафон.

Ранее сообщалось, что после тяжелого расставания девушка похудела на 44 кг и изменила жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Британия, похищение, диеты
01:51, 22 марта 2025
Британец сбросил 100 кг без диет и поделился своим секретом
весы, лишний вес
19:05, 07 мая 2025
Как жительница Индии похудела на 60 кг без жестких диет после поездки на Бали
Общественный транспорт, автобус, междугородние перевозки, межобластные автобусы, межгород
04:44, 17 сентября 2024
В Караганде водитель автобуса накричал на школьницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
04:46, 11 августа 2026
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
&quot;Впереди много вершин&quot;: Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
04:18, 11 августа 2026
"Впереди много вершин": Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
03:50, 11 августа 2026
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
Объявлен состав сборной Казахстана по шахматам на грядущую Олимпиаду в Узбекистане
03:19, 11 августа 2026
Объявлен состав сборной Казахстана по шахматам на грядущую Олимпиаду в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: