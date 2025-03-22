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Мир

Инаугурация женщины-президента прошла в Намибии

В Намибии состоялась инаугурация первой в истории страны женщины-президента, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 06:56 Фото: Facebook/VPSWAPOParty
Церемония инаугурации Нетумбо Нанди-Ндайтвы, ставшей первой женщиной-президентом в истории Намибии, прошла 21 марта в столице страны, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что дата торжественного мероприятия совпала с 35-й годовщиной провозглашения независимости Намибии, пишет The Associated Press. Помешать историческому событию не смогли даже проливные дожди, которые обрушились на город в этот безусловно памятный и важный для всей страны и ее народа день.

Церемония из-за погодных катаклизмов была перенесена со стадиона Независимости в официальную резиденцию главы государства – государственный дом.

72-летняя Нанди-Ндайтва одержала победу на прошедших в декабре 2024 года выборах президента страны, набрав 57,3% голосов. Ранее политик занимала пост вице-президента Намибии.

А вот по договору президентов Путина и Трампа Россия и Украина на днях обменялись пленными.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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