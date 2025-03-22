Инаугурация женщины-президента прошла в Намибии

Церемония инаугурации Нетумбо Нанди-Ндайтвы, ставшей первой женщиной-президентом в истории Намибии, прошла 21 марта в столице страны, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что дата торжественного мероприятия совпала с 35-й годовщиной провозглашения независимости Намибии, пишет The Associated Press. Помешать историческому событию не смогли даже проливные дожди, которые обрушились на город в этот безусловно памятный и важный для всей страны и ее народа день.

Церемония из-за погодных катаклизмов была перенесена со стадиона Независимости в официальную резиденцию главы государства – государственный дом.

WATCH: President Netumbo Nandi – Ndaitwah taking the oath as Namibia’s first female president.



"I will protect the independence, sovereignty, territorial integrity, and the material and spiritual resources of the



( Video: Justina Shuumbwa) #NampaTV pic.twitter.com/9t3kDFalow — Namibia Press Agency (Nampa) (@nampapress) March 21, 2025

72-летняя Нанди-Ндайтва одержала победу на прошедших в декабре 2024 года выборах президента страны, набрав 57,3% голосов. Ранее политик занимала пост вице-президента Намибии.

А вот по договору президентов Путина и Трампа Россия и Украина на днях обменялись пленными.