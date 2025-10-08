Американцы боятся избирать женщину-президента

Граждане США опасаются избирать женщину на пост президента, сообщает Zakon.kz.

Жители США доверяют женщинам в вопросе государственного управления и хотят чаще видеть их на руководящих должностях, но одновременно опасаются поддерживать их кандидатуру на пост президента страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на исследование Американского университета.

Каждый пятый опрошенный заявил, что не поддержит кандидатуру женщины на высший государственный пост в США. Также 40% опрошенных рассказали, что лично знакомы минимум с одним человеком, который поступил бы также.

"Избиратели доверяют женщинам в самых важных вопросах и хотят видеть их больше на руководящих позициях. Однако, когда их спрашивают о президентстве, предвзятость и узкие ожидания снова дают о себе знать", – рассказала руководитель исследования Вива де Вик.

Днями ранее впервые в истории во главе Церкви Англии назначили женщину.