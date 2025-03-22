Украинские власти согласны провести президентские выборы
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Власти Украины согласны с необходимостью проведения выборов президента, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский дипломат также сделал другие заявления.
В их числе:
- Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак в "значительной степени" признали, что Украина не станет членом НАТО.
- Россия на 100% не имеет агрессивных планов в отношении европейских стран.
- Уже на следующей неделе может быть реализован режим прекращения огня в акватории Черного моря.
- Окончательная остановка боевых действий потребует от Москвы выполнения определенных условий, "это сложное дело".
- США не могут вечно спонсировать Киев, потому что эти деньги будут закопаны. К тому же возрастает вероятность применения ядерного оружия в зоне конфликта.
- Статус новых регионов России и их признание в мире является "центральным вопросом".
По договору Путина и Трампа Россия и Украина обменялись 19 марта военнопленными, передав друг другу по 175 человек.
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