Украинские власти согласны провести президентские выборы

Власти Украины согласны с необходимостью проведения выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский дипломат также сделал другие заявления.

В их числе:

Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак в "значительной степени" признали, что Украина не станет членом НАТО. Россия на 100% не имеет агрессивных планов в отношении европейских стран. Уже на следующей неделе может быть реализован режим прекращения огня в акватории Черного моря. Окончательная остановка боевых действий потребует от Москвы выполнения определенных условий, "это сложное дело". США не могут вечно спонсировать Киев, потому что эти деньги будут закопаны. К тому же возрастает вероятность применения ядерного оружия в зоне конфликта. Статус новых регионов России и их признание в мире является "центральным вопросом".

По договору Путина и Трампа Россия и Украина обменялись 19 марта военнопленными, передав друг другу по 175 человек.