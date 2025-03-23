Беспорядки в Турции: прокуратура требует арестовать более 60 человек по делу мэра

Прокуратура Стамбула требует ареста 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами, основным фигурантом которого является оппозиционный мэр города Экрем Имамоглу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Halk TV, в воскресенье, 23 марта, суд в 07:35 по времени Астаны приступил к допросу Имамоглу, который ранее отверг все выдвинутые в его адрес обвинения. Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде ареста. Решение ожидается в ближайшее время.

Вместе с Имамоглу в зале суда находятся его жена, сын, а также лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель, которую представляет стамбульский мэр.

"Минувшая ночь в Стамбуле, где накануне прошла массовая акция в поддержку Имамоглу, в целом прошла спокойно. По данным МВД Турции, полиция задержала 323 человека, оказавших сопротивление стражам порядка", – уточняют журналисты.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра. В администрация президента Турции опровергли эти утверждения, назвав их манипуляциями. Однако власти подтвердили, что ограничение все же действует, но против отдельных лиц, групп и транспортных средств, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста.

19 марта 2025 года главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.

Казахстанцы стали очевидцами событий, о чем рассказали редакции Zakon.kz.