#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Мир

Беспорядки в Турции: прокуратура требует арестовать более 60 человек по делу мэра

флаг Турции, , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 12:19 Фото: pixabay
Прокуратура Стамбула требует ареста 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами, основным фигурантом которого является оппозиционный мэр города Экрем Имамоглу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Halk TV, в воскресенье, 23 марта, суд в 07:35 по времени Астаны приступил к допросу Имамоглу, который ранее отверг все выдвинутые в его адрес обвинения. Прокуратура настаивает на применении к нему меры пресечения в виде ареста. Решение ожидается в ближайшее время.

Вместе с Имамоглу в зале суда находятся его жена, сын, а также лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель, которую представляет стамбульский мэр.

"Минувшая ночь в Стамбуле, где накануне прошла массовая акция в поддержку Имамоглу, в целом прошла спокойно. По данным МВД Турции, полиция задержала 323 человека, оказавших сопротивление стражам порядка", – уточняют журналисты.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о запрете на въезд и выезд из Стамбула на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра. В администрация президента Турции опровергли эти утверждения, назвав их манипуляциями. Однако власти подтвердили, что ограничение все же действует, но против отдельных лиц, групп и транспортных средств, которые могут принять участие в незаконных акциях протеста.

19 марта 2025 года главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.

Казахстанцы стали очевидцами событий, о чем рассказали редакции Zakon.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
Мир
13:25, Сегодня
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: