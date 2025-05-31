Более 30 чиновников в Турции арестовали по делу о коррупции в мэрии Стамбула

Власти Турции выдали ордера на арест в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула 47 чиновникам по обвинениям в "получении взяток" и "вымогательстве", 32 из них задержаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Habertürk, среди задержанных – мэр Бююкчекмедже Хасан Акгюн, глава Газиосманпаши Хакан Бахчетепе, руководитель Авджилара Утку Джанер Чайкара, мэр Джейхана Кадир Айдар и глава Сейхана Оя Текин.

Согласно данным портала, трое подозреваемых, на которых были выданы ордера на задержание, уже находятся в тюрьме, а трое других – за границей.

Полиция продолжает работу по девяти подозреваемым, которые сейчас находятся в бегах.

Ранее в Жамбылской области суд привлек двух акимов к ответственности за передачу земли родственникам.