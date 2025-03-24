Камала Харрис рассматривается для новой президентской гонки

Бывшая вице-президент США Камала Харрис рассматривается как возможный кандидат в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Ее кандидатура планируется для участия на праймериз от Демократической партии в 2028 году, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult. По данным исследования, Харрис пользуется поддержкой 36% избирателей, которые отдают предпочтение демпартии или являются независимыми, но склоняются к поддержке демократов.

Важно, что эти избиратели имеют право участвовать в праймериз в 2028 году.

Опрос также показал, что Харрис остается одной из ключевых фигур в партии. Она пользуется стабильной поддержкой среди демократов, несмотря на определенные споры и критику в адрес ее деятельности на посту вице-президента. В то же время многие наблюдатели считают, что ее участие в праймериз может усилить внутрипартийную конкуренцию, особенно если на сцену выйдут и другие высокопрофильные политики.

"Хотя кампания Камалы Харрис в 2028 году еще не объявлена официально, ее возможная кандидатура является предметом обсуждения среди политологов и аналитиков", – отмечает издание.

Также в контексте растущих вызовов, с которыми сталкиваются демократы, ее участие в предстоящих выборах может сыграть ключевую роль в стратегии партии по сохранению президентской должности в руках демократов.

Стоит отметить, что Камала Харрис имеет богатый политический опыт, включая ее работу в Сенате США, а также в качестве первого вице-президента женщины и первой афроамериканки на этом посту. Поэтому ее участие в предстоящих выборах 2028 года может стать важным моментом для партии, которая стремится к инклюзивности и разнообразию в своих рядах.

Пока демократы раздумывают над планом возвращения Харрис в большую политику, американки мечтают быть похожими на Меланию и Иванку Трамп.