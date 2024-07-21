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Камала Харрис сделала первое заявление после решения Байдена

Камала Харрис сделала первое заявление после решения Байдена , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 01:36 Фото: Instagram/kamalaharris
Вице-президент США Камала Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, Харрис отметила, что выдвигает свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты. 

"Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – говорится в ее заявлении. 

Ранее Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.

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