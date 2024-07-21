Камала Харрис сделала первое заявление после решения Байдена

Вице-президент США Камала Харрис 21 июля заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, Харрис отметила, что выдвигает свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты.

"Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – говорится в ее заявлении.

Ранее Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.

Как отреагировал экс-президент США Дональд Трамп на решение Байдена выйти из президентской гонки можно узнать здесь.