Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах США в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своих соцсетях.

"Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написала Харрис в соцсети X.

Она также опубликовала предвыборный видеоролик.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

Ранее Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.

На предвыборную кампанию Камалы Харрис жители США за несколько часов собрали более 46 млн долларов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.