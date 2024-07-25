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Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США

Заявила, что будет участвовать в выборах президента США, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:53 Фото: Instagram/kamalaharris
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах США в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своих соцсетях.

"Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написала Харрис в соцсети X.

Она также опубликовала предвыборный видеоролик.

Ранее Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.

На предвыборную кампанию Камалы Харрис жители США за несколько часов собрали более 46 млн долларов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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