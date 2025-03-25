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Мир

Министр по делам детей Исландии потеряла должность из-за отношений с подростком

Госслужащие, собрание, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 06:40 Фото: pixabay
Министр по делам детей и образования Исландии подала в отставку после признания, что более трех с половиной десятилетий назад у нее был ребенок от подростка, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Астильдур Лоа Торсдоттир рассказала, что в 22 года она завязала отношения с 15-летним парнем и родила от него сына.

Торсдоттир познакомилась с подростком, работая консультантом в религиозной группе. Она родила ему ребенка, когда ей было 23 года, а ему 16.

Согласно уголовному кодексу страны, возраст согласия составляет 15 лет. Однако для взрослых противозаконно иметь сексуальные отношения с ребенком младше 18 лет, если им поручено их обучение. За это виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Бывший подросток признается, что никогда не считал себя жертвой в этой ситуации, однако из-за трудного положения в жизни и дома тогда обращался за поддержкой к церковной группе.

Отставка Торсдоттир вступила в силу 23 марта.

Ранее сообщалось, что арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты.

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Аксинья Титова
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