Министр по делам детей Исландии потеряла должность из-за отношений с подростком
По информации CNN, Астильдур Лоа Торсдоттир рассказала, что в 22 года она завязала отношения с 15-летним парнем и родила от него сына.
Торсдоттир познакомилась с подростком, работая консультантом в религиозной группе. Она родила ему ребенка, когда ей было 23 года, а ему 16.
Согласно уголовному кодексу страны, возраст согласия составляет 15 лет. Однако для взрослых противозаконно иметь сексуальные отношения с ребенком младше 18 лет, если им поручено их обучение. За это виновным грозит до 12 лет тюрьмы.
Бывший подросток признается, что никогда не считал себя жертвой в этой ситуации, однако из-за трудного положения в жизни и дома тогда обращался за поддержкой к церковной группе.
Отставка Торсдоттир вступила в силу 23 марта.
Ранее сообщалось, что арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты.