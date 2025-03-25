Министр по делам детей Исландии потеряла должность из-за отношений с подростком

Министр по делам детей и образования Исландии подала в отставку после признания, что более трех с половиной десятилетий назад у нее был ребенок от подростка, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Астильдур Лоа Торсдоттир рассказала, что в 22 года она завязала отношения с 15-летним парнем и родила от него сына.

Торсдоттир познакомилась с подростком, работая консультантом в религиозной группе. Она родила ему ребенка, когда ей было 23 года, а ему 16.

<br>

Согласно уголовному кодексу страны, возраст согласия составляет 15 лет. Однако для взрослых противозаконно иметь сексуальные отношения с ребенком младше 18 лет, если им поручено их обучение. За это виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Бывший подросток признается, что никогда не считал себя жертвой в этой ситуации, однако из-за трудного положения в жизни и дома тогда обращался за поддержкой к церковной группе.

Отставка Торсдоттир вступила в силу 23 марта.

Ранее сообщалось, что арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты.