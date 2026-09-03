Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел

3 сентября 2026 года президент Казахстана подписал указ о назначении министра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий текст опубликовала Акорда.

"Указом главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ержан Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.

С 1993 по 2009 год проходил службу в подразделениях внутренних дел ВКО – от старшего оперуполномоченного до начальника управления территориального департамента.

С 2009 по 2022 год занимал должности заместителя начальника, начальника департаментов внутренних дел на транспорте Мангистауской, Акмолинской областей и города Нур-Султана (ныне Астана).

С 2022 по 2023 год работал заместителем министра внутренних дел РК.

С сентября 2023 года – министр внутренних дел Республики Казахстан.

Свой пост также сохранил Даурен Косанов. Утром 3 сентября вышел указ о его назначении министром обороны Казахстана.