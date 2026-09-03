#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
События

Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел

министр внутренних дел Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 09:03 Фото: akorda.kz
3 сентября 2026 года президент Казахстана подписал указ о назначении министра внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий текст опубликовала Акорда.

"Указом главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ержан Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.

С 1993 по 2009 год проходил службу в подразделениях внутренних дел ВКО – от старшего оперуполномоченного до начальника управления территориального департамента.

С 2009 по 2022 год занимал должности заместителя начальника, начальника департаментов внутренних дел на транспорте Мангистауской, Акмолинской областей и города Нур-Султана (ныне Астана).

С 2022 по 2023 год работал заместителем министра внутренних дел РК.

С сентября 2023 года – министр внутренних дел Республики Казахстан.

Свой пост также сохранил Даурен Косанов. Утром 3 сентября вышел указ о его назначении министром обороны Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
17:08, 06 февраля 2024
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
Ержан Саденов
10:28, 23 июня 2026
Ержан Саденов: Нельзя делать выводы о криминогенной ситуации, исходя из новостных лент
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
07:59, 23 июня 2025
Министр внутренних дел обратился к казахстанцам по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик взмахивает руками после победы над Маннарино
08:31, Сегодня
Стал известен соперник Александра Бублика в третьем круге US Open
Александр Бублик радуется выигранному очку
08:16, Сегодня
"Я приехал голодным до побед": Александр Бублик о выходе в третий круг US Open
Арина Соболенко во время матча на US Open-2026
07:48, Сегодня
"Довольна своим уровнем": Соболенко прокомментировала победу во втором круге US Open
Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс проведут реванш
07:07, Сегодня
Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс проведут реванш на турнире RAF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: