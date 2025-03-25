Пассажирка поезда в Германии нашла 15 тысяч евро

Ранним утром 23 марта в скоростном поезде ICE 1081 по маршруту Ганновер – Мюнхен пассажирка нашла 15 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Внимание женщины привлекла бесхозная сумка на пустом сидении, пишет Ground News. Доехав до конечной станции, женщина отправилась вместе со своей находкой прямиком в полицию, где и передала сумку сотрудникам. Когда ее открыли, оказалось, что та набита купюрами по 200 евро.

Позже выяснилось, что их владелицей является 34-летняя жительница федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, которая решила купить машину. Она обратилась в полицию Гамбурга и смогла точно описать внешний вид сумочки, где находились купюры.

Что касается честной пассажирки, она получит в качестве вознаграждения 225 евро. Величина вознаграждения зависит от стоимости найденного: если она ниже 500 евро, награда составит 5%. Если граница в 500 евро превышена, можно рассчитывать на 3% от общей суммы. В описываемом случае – это 450 евро.

Согласно немецкому законодательству, сдавать в полицию или бюро находок следует все найденные деньги от 10 евро или вещи дороже этой суммы. Но есть и еще одно правило: если владелец потерянного не появится в течение полугода, нашедший может забрать находку себе.

Правда, не в случае с деньгами. Так, если деньги или ценные предметы были найдены в общественном транспорте или в помещении госучреждения, нашедший может рассчитывать лишь на половину обычного вознаграждения, а сама находка останется в распоряжении властей.

А в Японии с 1 апреля женщины-полицейские смогут носить исключительно брюки. Юбки перестанут быть форменной одеждой.