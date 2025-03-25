Тимоти Шаламе купил куртку Боба Дилана на аукционе за 12,5 млн тенге

Франко-американский актер Тимоти Шаламе похвастался курткой поп-исполнителя Боба Дилана, которую он купил на аукционе за 25,4 тыс. долларов (более 12,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vogue, Шаламе опубликовал в социальной сети снимок, на котором он предстал перед публикой в джинсовой куртке Levi's, покрытой разноцветными лоскутами ткани, кружевом и аппликациями. Известно, что в данной вещи сам Дилан снимался в кинокартине "Огненные сердца" в 1987 году. Кроме того, Шаламе надел футболку из 1990-х годов, которая также ранее принадлежала культовому исполнителю.

Согласно данным издания, в январе 2025 года куртка была выставлена на продажу в аукционном доме Julien's Auction. При этом на тот момент имя человека, который приобрел верхнюю одежду, не раскрывалось.





Ранее Тимоти Шаламе рассказал, что хранит под кроватью.