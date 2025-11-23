Стало известно, что происходит между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на фоне слухов о разрыве

Американская модель и звезда реалити Кайли Дженнер проведет День благодарения вместе с актером Тимоти Шаламе на фоне слухов об их расставании, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, Дженнер рада возвращению Шаламе в Лос-Анджелес и планирует отметить праздник вместе с ним и своей семьей. При этом актер также намерен провести время с родственниками, прежде чем снова отправится на съемки продолжения "Дюны".

Источник добавил, что Дженнер регулярно летала в Будапешт, где идут съемки фильма с участием Шаламе, – визиты происходили каждые несколько недель. Несмотря на расстояние, пара оставалась близка.

"Несмотря на расстояние, они оставались близки. У них все складывается", – рассказал инсайдер.

Ранее Daily Mail сообщало, что актер якобы расстался с Дженнер. По словам источника издания, подобные ситуации уже происходили, но модель убеждала Шаламе возобновить отношения.

