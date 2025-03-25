#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.83
545.37
5.95
Мир

Женатого сенатора арестовали за домогательство к несовершеннолетней девушке в США

Джастин Эйхорн был арестован за попытку интимной связи с несовершеннолетней девушкой, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 23:01 Фото: wikipedia
У 40-летнего сенатора-республиканца американского штата Миннесота Джастина Эйхорна конфисковали пикап Toyota Tacoma, в котором он собирался заняться сексом с 17-летней девушкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, сенатора арестовали в данном автомобиле на прошлой неделе.

"Вы заметите снаружи симпатичную белую Toyota с логотипом полиции Блумингтона, потому что мы конфискуем его автомобиль в административном порядке, так как он хотел совершить тяжкое преступление", – заявил шеф полиции Блумингтона Букер Ходжес.

Отмечается, что супруга сенатора после обвинений в его адрес подала на развод. У пары четверо детей. Сам Эйхорн после инцидента ушел в отставку.

Ранее стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Китай потрясла смерть "ребенка тысячелетия"
Мир
23:50, 25 марта 2025
Китай потрясла смерть "ребенка тысячелетия"
США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море
Мир
22:18, 25 марта 2025
США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море
Стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии
Мир
22:11, 25 марта 2025
Стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: