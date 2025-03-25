Женатого сенатора арестовали за домогательство к несовершеннолетней девушке в США
Фото: wikipedia
У 40-летнего сенатора-республиканца американского штата Миннесота Джастина Эйхорна конфисковали пикап Toyota Tacoma, в котором он собирался заняться сексом с 17-летней девушкой, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, сенатора арестовали в данном автомобиле на прошлой неделе.
"Вы заметите снаружи симпатичную белую Toyota с логотипом полиции Блумингтона, потому что мы конфискуем его автомобиль в административном порядке, так как он хотел совершить тяжкое преступление", – заявил шеф полиции Блумингтона Букер Ходжес.
Отмечается, что супруга сенатора после обвинений в его адрес подала на развод. У пары четверо детей. Сам Эйхорн после инцидента ушел в отставку.
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