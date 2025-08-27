Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец

Устроившим стрельбу в американском штате Миннесота, в результате которой пострадали 20 человек, оказался 20-летний Робин Вестман, сообщает Zakon.kz.

По данным NYP, молодой человек открыл огонь через витражные окна католической церкви Благовещения во время праздничной школьной мессы, на которой были дети.

Mom of Minneapolis mass shooter Robin Westman worked at Catholic school where he opened fire, killing 2 kids: police https://t.co/JJqSjN32wx pic.twitter.com/5NdgcoDPwz — New York Post (@nypost) August 27, 2025

Как минимум 20 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота, трое погибли. Ранее городские власти заявили, что злоумышленник, открывший стрельбу, предположительно, найден мертвым.