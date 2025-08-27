#АЭС в Казахстане
Мир

Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец

оружие, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 00:22 Фото: Х/nypost
Устроившим стрельбу в американском штате Миннесота, в результате которой пострадали 20 человек, оказался 20-летний Робин Вестман, сообщает Zakon.kz.

По данным NYP, молодой человек открыл огонь через витражные окна католической церкви Благовещения во время праздничной школьной мессы, на которой были дети.

Как минимум 20 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота, трое погибли. Ранее городские власти заявили, что злоумышленник, открывший стрельбу, предположительно, найден мертвым.

Андрей Дюсупов
