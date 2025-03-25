Китай потрясла смерть "ребенка тысячелетия"
Как пишет Global Times, девушка умерла от сердечного приступа. Ее мать сообщила о трагическом событии в социальных сетях, сопроводив пост фотографией дочери с момента ее рождения. Имя "Цяньцянь" было выбрано неслучайно – иероглиф "цянь" означает "тысячелетие", что символично связало девушку с началом нового века.
Отмечается, что смерть "ребенка тысячелетия" вызвала широкое обсуждение в китайском интернете, где пользователи затронули тему роста сердечно-сосудистых заболеваний:
– О Боже, ей было всего 25 лет. Почему она умерла от внезапной остановки сердца?
– После эпидемии двое моих дальних родственников умерли от внезапной остановки сердца. Они были не старыми, одному было 36, а другому 45 лет. Не было никаких предупреждающих знаков, они ушли внезапно.
Эксперты связывают данную проблему с чрезмерными физическими нагрузками, хроническими болезнями сердца и побочными эффектами некоторых медикаментов.
🔥中国25岁「世纪婴儿」千千猝死 舆论震惊！— 海外爆料 (@zhihui999) March 25, 2025
3月24日，中国「世纪婴儿」千千（解岳千）去世的消息登上微博热搜第一。 这位2000年0点0分出生的女孩，年仅25岁便因心源性猝死离世，让无数网友震惊与惋惜。… pic.twitter.com/Rkx5higBOv
Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса Ольга Лысенко.