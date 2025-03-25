Китай потрясла смерть "ребенка тысячелетия"

25-летняя китаянка Цяньцянь, известная как "ребенок тысячелетия" благодаря рождению в полночь 1 января 2000 года, скончалась 24 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Global Times, девушка умерла от сердечного приступа. Ее мать сообщила о трагическом событии в социальных сетях, сопроводив пост фотографией дочери с момента ее рождения. Имя "Цяньцянь" было выбрано неслучайно – иероглиф "цянь" означает "тысячелетие", что символично связало девушку с началом нового века.

Отмечается, что смерть "ребенка тысячелетия" вызвала широкое обсуждение в китайском интернете, где пользователи затронули тему роста сердечно-сосудистых заболеваний:

– О Боже, ей было всего 25 лет. Почему она умерла от внезапной остановки сердца? – После эпидемии двое моих дальних родственников умерли от внезапной остановки сердца. Они были не старыми, одному было 36, а другому 45 лет. Не было никаких предупреждающих знаков, они ушли внезапно.

Эксперты связывают данную проблему с чрезмерными физическими нагрузками, хроническими болезнями сердца и побочными эффектами некоторых медикаментов.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса Ольга Лысенко.