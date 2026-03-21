Мир

Прямая трансляция обернулась смертью: история китайской блогерши

Китайская блогерша умерла во время стрима после резкого ухудшения состояния, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 01:31 Фото: freepik
39-летняя китайская стримерша Ван Ефэй скончалась 9 марта после тревожного финального эфира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, Ефэй, известная в интернете под ником "Сестра Ван Чжа", имела около 130 тыс. подписчиков. Утром 9 марта во время прямой трансляции она внезапно схватилась за голову и шею, поморщилась и сказала сотрудникам, находившимся рядом, что плохо себя чувствует. Затем ей стало еще хуже и во время эфира она крикнула сотрудникам вызвать "120" – номер скорой помощи в Китае. Ее срочно доставили в больницу, где позже констатировали "смерть от кровоизлияния в ствол мозга".

Блогер проводила стримы по 7-10 часов в день, продавая женскую одежду. Известно, она часто принимала обезболивающие из-за регулярных головных болей.


"Она никогда не жаловалась. Даже если у нее болела спина или голова, она не показывала этого во время трансляции и всегда говорила, что у нее все в порядке", – рассказала подруга погибшей.

Она также отметила, что Ефэй обычно спала всего по четыре-пять часов в сутки и самостоятельно занималась всей работой, связанной со стримами, включая продажи и отправку заказов.

У погибшей осталась четырехлетняя дочь.

Ранее, осенью 2025 года, аргентинский политик умер в прямом эфире.

Елена Беляева
