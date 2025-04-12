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Мир

В Иране режиссеры получили срок за фильм с актрисой без хиджаба

Иран, хиджаб, фильм, режиссеры , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 18:51 Фото: pixabay
Режиссеры Бехташ Санаиха и Марьям Могадам получили по 14 месяцев условного заключения за сцену с женщиной без хиджаба в фильме "Мой любимый торт", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Deadline.

По решению Исламского революционного суда в Тегеране, авторы картины признаны виновными в "пропаганде против Исламской Республики" и "создании непристойного контента". Кроме условного срока, суд обязал их выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов – около 1,3 миллиона рублей.

Фильм, вызвавший резонанс, был показан на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года. Вскоре после премьеры началось официальное расследование в отношении режиссеров.

Ранее в Иране активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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