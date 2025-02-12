"Разъяренный" вулкан на Гавайях извергает лаву в воздух
Фото: wikipedia
11 феваля на Большом острове Гавайев вулкан Килауэа снова начал выбрасывать лаву в воздух. Толпвы людей стекаются, чтобы посмотреть на это зрелище с тех пор, как в декабре Килауэа усилила вулканическую активность, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, Килауэа, один из самых активных вулканов в мире, извергается и затихает уже почти два месяца с момента своего пробуждения 23 декабря. Извержение происходит в кратере на вершине вулкана в национальном парке Гавайские вулканы. Лава не угрожает ни одному жилому району.
Последний выброс расплавленной породы начался в 10:16 утра, когда лава потекла на дно кратера Халемаумау. Через полчаса из жерла вырвался поток лавы высотой около 100 метров.
Это девятый эпизод извержения с 23 декабря. До этого эпизоды длились от 13 часов до восьми дней, с перерывами между ними.
Ранее стало известно, что у берегов Греции произошло мощное землетрясение.
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